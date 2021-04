Resident Evil Village, nuovo trailer sulla storia dall'evento di presentazione

Resident Evil Village si è mostrato in un nuovo trailer sulla storia dall'evento di presentazione di aprile attualmente in corso da parte di Capcom, con inedite sequenze d'intermezzo e di gameplay che mostrano qualcosa di nuovo sull'atteso survival horror.

Nel nuovo trailer vediamo un'altra introduzione alla particolare ambientazione che caratterizza Resident Evil Village, ovvero l'inquietante villaggio di montagna nel quale Ethan si ritrova e da dove partono gli eventi di questo nuovo incubo. L'atmosfera è alquanto diversa dal capitolo precedente e sembra recuperare alcune caratteristiche del celebre Resident Evil 4.

Tuttavia, i riferimenti al folklore e alla mitologia goticheggiante sono decisamente nuovi e caratteristici. Rispetto ai trailer visti in precedenza, questo si incentra maggiormente sulla narrazione e consente di vedere qualcosa di più preciso per quanto riguarda storia e personaggi, anche se ovviamente non va molto nel dettaglio.

Rivediamo ovviamente Lady Dimitrescu, la gigantesca vampira che è diventata un vero e proprio mito in questi mesi di attesa per l'uscita di Resident Evil Village, con la sua incredibile statura e il suo aspetto a metà tra l'inquietante e il seducente, sicuramente originalissimo rispetto ai villain visti finora nella serie.

Vediamo anche comparire il buon vecchio Chris Redfield, nella sua nuova versione alquanto dark, con il suo ruolo a metà tra alleato e villain, ancora da definire in maniera precisa ma evidentemente non proprio amichevole nei confronti di Ethan, almeno sulle prime. Dopo il video gameplay sugli upgrade emerso questa settimana, dunque, vediamo questo nuovo trailer incentrato sulla storia.