Resident Evil Village, nuovo video gameplay sugli upgrade

Resident Evil Village è protagonista dell'approfondimento speciale sul nuovo numero di Game Informer e da tale rivista arriva anche un video gameplay inedito che si concentra, in questo caso, sul sistema di upgrade specifico presente nel nuovo capitolo della serie Capcom.

Avevamo già visto come Resident Evil Village fosse il gioco di copertina della rivista in questione, pertanto era lecito aspettarsi qualche nuovo materiale in esclusiva, come effettivamente è successo. Nel video si parla di upgrade, ma per l'occasione è possibile anche dare uno sguardo ad altre sezioni di gameplay del gioco, anche inedite.

L'impostazione generale e diversi elementi sono tratti direttamente da Resident Evil 7, ovviamente, ma ci sono comunque alcune caratteristiche nuove. Tra le caratteristiche del gioco illustrate nel video compaiono alcune scene di "caccia", per così dire, nelle quali vediamo che Ethan può colpire vari animali che si trovano nello scenario per poterne mangiare la carne e ottenere altri oggetti.

C'è poi, come abbiamo visto in precedenza, un mercante sullo stile di Resident Evil 4, dal quale possiamo comprare nuove armi da gestire in un sistema di inventario anche questo derivato soprattutto dal capitolo precedente. Il sistema di upgrade di ogni arma sembra però reso particolarmente semplice e comprensibile da un sistema a livelli progressivi, che consente di incrementare le diverse caratteristiche singole come potenza, rateo, velocità di caricamento e capacità del caricatore.

Ricordiamo che un nuovo evento di presentazione per Resident Evil Village è previsto per questa notte a mezzanotte, tra il 15 e il 16 aprile. In tale occasione potrebbe anche essere rilasciata la famosa seconda demo del gioco Capcom.