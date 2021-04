Dragon Ball Z, il cosplay di Videl di omgcosplay è semplice ma efficace

Torniamo in quel di Dragon Ball Z per il soggetto di questo bel cosplay da parte di omgcosplay, che in questo caso riprende un personaggio a dire il vero non molto sfruttato rispetto ad altri del folto cast dell'opera di Akira Toriyama ma anche per questo particolarmente affascinante, ovvero Videl.

La cosplayer riproduce Videl, nella foto pubblicata su Instagram, nella sua tipica tenuta da allenamento, una delle mise più note del personaggio in questione, nonché anche piuttosto semplice da ricostruire rispetto ad altri costumi della serie. L'abbigliamento è semplice ma ricostruirlo alla perfezione non è banale, e si può dire che omgcosplay ci sia riuscita in pieno.

Sebbene abbia scelto qualche semplificazione rispetto al modello originale, ad esempio per quel che riguarda le scarpe, piuttosto diverse da quelle disegnate da Toriyama, l'effetto complessivo è decisamente convincente, anche grazie alla capigliatura e al trucco.

Insomma, apprezziamo anche questa produzione di omgcosplay, come spesso ci accade per quanto riguarda la modella-cosplayer in questione. D'altra parte, Videl è un personaggio che si lascia particolarmente voler bene, con la sua tipica determinazione. Da notare, peraltro, che la versione scelta dalla cosplayer è praticamente la prima con cui il personaggio compare sulle scene, ancora con i capelli lunghi prima del taglio netto e sportivo che caratterizza successivamente la compagna di Gohan, nonché figlia di Mr. Satan.

