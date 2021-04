My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle vi ammalia con gli occhi

My Hero Academia è uno degli anime e manga preferiti dal pubblico degli ultimi anni. Una grossa parte del merito è dei personaggi, estremamente profondi e sfaccettati. Non sono solo i protagonisti, i buoni, a essere interessanti, però: anche i villain hanno il proprio fascino, su tutti Himiko Toga, una giovane (e folle) ragazza. Ora, lit.miracle ci propone un nuovo cosplay di Himiko Toga, pronto ad ammaliarci con gli occhi.

Come potete vedere nell'immagine di Instagram poco sotto, lit.miracle ha optato per il costume nero di Himiko Toga per questo suo cosplay. Le lenti a contatto scelte dalla cosplayer riescono a farci sprofondare nella follia del personaggio di My Hero Academia, che è estremamente letale, come simboleggiato dal coltello di scena impugnato dalla ragazza.

