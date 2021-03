My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle vi strega con gli occhi

Gli eroi sono i personaggi che più dovremmo ammirare, ma alle volte non possiamo non apprezzare i villain, i cattivi della situazione. Un facile esempio è My Hero Academia, che sa creare dei "supercattivi" profondi e interessanti. Questo, unito a un design intrigante, spinge molti e molte cosplayer a ritrarre tali personaggi. lit.miracle ci propone ora la sua versione di Himito Toga con un nuovo cosplay.

Come potete vedere in calce, lit.miracle ci propone una versione molto semplice di Himito Toga, con un po' di trucco, una parrucca e gli immancabili canini. Questo cosplay punta però a stregarci con gli occhi: lit.miracle ci mostra in modo chiaro le lenti a contatto che ha scelto per ricreare l'effetto "folle" di Himito Toga. Scorrendo, inoltre, potete anche vedere uno zoom sull'occhio sinistro, per ammirare l'effetto da vicino.

Se siete fan della villain, non perdetevi il cosplay di Himiko Toga di nez: è semplice ma efficace. Anche il cosplay di Himiko Toga di winchester è folle come dovrebbe.

