Final Fanasy 7 Remake: il cosplay di Tifa Cowgirl di mochiiimarie è pronto al rodeo

Sono giorni densi di novità per l'universo narrativo di Final Fantasy 7. Nel mentre i giocatori attendono l'arrivo della versione Intergrade per PS5, Nomura e Square Enix parlano in modo approfondito di The First Soldier e di Ever Crisis. Anche il mondo del cosplay non ha certo dimenticato Final Fantasy 7 Remake e tutti i suoi personaggi. Oggi, ad esempio, mochiiimarie ci propone la sua versione di Tifa Cowgirl.

Tifa Cowgirl è una delle molteplici versioni della guerriera di Final Fantasy 7, ma probabilmente non la più nota. La maggior parte dei giocatori si ricordano della combattente per il suo costume classico, ma anche per i vari vestiti speciali che indossa per la missione di Corneo. Tifa Cowgirl appare però anche all'interno di Final Fantasy 7 Remake, in un flashback che abbiamo modo di vivere anche all'interno di Crisis Core Final Fantasy 7. Mochiiimarie ci propone quindi il suo cosplay.

Come potete vedere nelle fotografie a fine notizia (non dimenticate di scorrere!), mochiiimarie propone una versione estremamente fedele di Tifa Cowgirl con il suo cosplay. Il costume, secondo quanto ci viene detto, è stato acquistato, mentre il cappello è stato creato da mochiiimarie stessa. Il risultato finale è perfetto e questa Tifa Cowgirl sembra pronta per andare al rodeo.

