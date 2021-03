PlayStation Store: Marvel's Avengers e The Outer Worlds

La versione next-gen di Marvel's Avengers debutta su PlayStation Store insieme alla seconda espansione di The Outer Worlds e alla raccolta dedicata a Tomb Raider.

Su PlayStation Store è la settimana di Marvel's Avengers, che dopo una lunga attesa fa finalmente il proprio debutto con la versione next-gen per PS5, accessibile tramite upgrade gratuito per i possessori dell'edizione originale per PlayStation 4. Non si tratta però dell'unica novità: arrivano anche la seconda espansione di The Outer Worlds, Assassinio su Eridano, e a sorpresa la raccolta Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, che racchiude in un'unica soluzione la trilogia reboot dedicata alla nuova Lara Croft.

Marvel's Avengers Marvel's Avengers, Hawkeye alle prese con alcuni nemici. Marvel's Avengers (PS5, 69,99 euro) prova a rilanciare l'ambizioso progetto targato Square Enix andando a rinnovare i contenuti del pacchetto, inserendo numerose migliorie e risolvendo finalmente alcune delle problematiche che affliggevano il gioco fin dagli esordi, vedi ad esempio i rallentamenti e i lunghi tempi di caricamento. Tante le novità introdotte per l'occasione dagli sviluppatori di Crystal Dynamics, che come detto hanno migliorato l'esperienza soprattutto dal punto di vista tecnico, portando la grafica a 4K dinamici e 60 fps nella modalità performance e 4K e 30 fps in quella focalizzata sulla qualità dell'immagine, per un'azione mai così spettacolare. Marvel's Avengers, l'artwork ufficiale. I caricamenti sono inoltre stati sostanzialmente velocizzati, grazie al rapidissimo SSD della nuova console Sony, ed è ora possibile rigiocare la campagna single player anche dopo averla completata, senza dover creare un nuovo salvataggio o cancellare quello precedente: un'opzione che finora, inspiegabilmente, mancava. Naturalmente l'aggiornamento next-gen di Marvel's Avengers va collocato nell'ottica dei nuovi contenuti gratuiti per il gioco, e in particolare Operazione Hawkeye: una storyline inedita che vede il ritorno di Clint Burton nella squadra, e che arriva dopo il DLC dedicato a Kate Bishop.