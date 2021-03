Marvel's Avengers: Operazione Hawkeye, quattro chiacchiere con il doppiatore Giacomo Gianniotti

Manca ormai pochissimo all'arrivo di Marvel's Avengers: Operazione Hawkeye, il nuovo DLC gratuito del videogioco Marvel's Avengers di Crystal Dynamics distribuito da Square Enix. L'espansione, in collaborazione con Nixxes Software, sarà un vero e proprio viaggio ricco di sfumature che avrà come protagonista Clint Barton aka Hawkeye, personaggio marvelliano nato nel 1964 dalla mente di Stan Lee e la matita di Don Heck. L'espansione avrà come focus proprio il personaggio dei fumetti Vecchio Occhio di Falco, concentrandosi in particolare modo sull'arco narrativo di Occhio per Occhio. In questa storia, non avremo solo modo di conoscere meglio uno degli Avengers principali - che nella versione cinematografica è interpretato dall'attore Jeremy Renner - tra passato e futuro, ma ci si aprirà anche uno delle storyline più stimolanti e particolari rappresentati da Terre Desolate, il nuovo bioma che sarà presente nella mappa assieme all'uscita di Hawkeye e che ci offrirà una regione di Futuro Imperfetto che prenderà ispirazione proprio dal ciclo narrativo di Occhio per Occhio. Qui gli Avengers dovranno confrontarsi con una nuova minaccia, ovvero quella rappresenta dai Kree: guerrieri di una potentissima civiltà aliena che - per ragioni non note - hanno come obiettivo quello di invadere la terra, devastando tutto ciò che si presenterà sul loro cammino. I Kree possono avvalersi di una potentissima arma rappresentata dai giganteschi Sentry, enormi colossi che in parte sono stati distrutti dagli stessi esseri umani e i cui resti giacciono in giro per le Terre Desolate, conferendo al gioco un aspetto ancora più dispotico e apocalittico.

A tu per tu con Occhio di Falco In occasione dell'arrivo del DLC, abbiamo avuto occasione di intervistare il doppiatore e attore italo-canadese Giacomo Gianniotti, che ha prestato la voce proprio al protagonista Occhio di Falco. Allora Giacomo, cosa vuol dire essere un Avengers? Non è un qualcosa che capita proprio tutti i giorni.

È ovviamente una bellissima opportunità! Per un attore di Hollywood far parte di un franchise cinematografico così importante come gli Avengers, traslato anche nel mondo del videogioco è sicuramente una delle migliori esperienze che potrebbe capitarti di fare. Inoltre, il personaggio di Occhio di Falco è davvero bellissimo e ricco di sfumature. A differenza di tanti altri eroi, lui non ha dei poteri. Lui è umano, può morire. E sfrutta a suo vantaggio questa debolezza, facendo ovviamente affidamento sulla sua prestanza fisica. È un atleta, se ci pensiamo bene. Al tempo stesso, però, sa come tenere testa a tutti. Occhio di Falco prima di essere un videogioco e il personaggio di un film, è un fumetto. Sei un lettore di comics?

No, non direi. Infatti, quando ho accettato il ruolo, la prima cosa che mi hanno detto è stato: "Questa sarà la tua arma", porgendomi ovviamente il fumetto su cui è basata tutta la storia. È diventato una sorta di guida, di manuale. È stata la mia unica fonte di ispirazione, sai!? Non volevo essere influenzato da altro, infatti mi sono tenuto lontano anche dai film. Mi sono avvalso ovviamente del grande lavoro dei registi e del team di Square Enix, ma per il resto mi sono mosso in maniera autonoma. Volevo che il personaggio fosse mio, volevo dargli la mia voce e plasmarlo su di me. "Volevo dargli la mia voce". Per un attore come te che lavora con il video, sui set, tanto al cinema quanto in televisione, com'è stato questa passaggio dove per dare vita al personaggio non hai usato anche il tuo corpo, ma solo la tua voce?

Come dici tu è più complesso per un attore come me dove generalmente usi tutto te stesso e non solo una parte. La voce deve lavorare molto più forte del normale, deve essere tutto ciò che farà capire il personaggio. Diciamo che è come se mi avessero tagliato un braccio, no!? Ho dovuto fare un qualcosa che di solito faccio ma con un pezzo in meno. E solo attraverso la voce devi dare tutte le sfumature del personaggio che, nel caso di Clint, non sono poche. Ha un'ironia che mi fa impazzire. Tende a sdrammatizzare qualsiasi cosa, ma questo non vuol dire che non sia più intenso o meno saggio o che non soffra, per dire. È un personaggio stupendo. Comunque, da questo punto di vista, è sicuramente stata una sfida molto appagante ed interessante.