Dungeons & Dragons: Dark Alliance ha una data di uscita, un trailer e nuove immagini

Dungeons & Dragons: Dark Alliance torna a mostrarsi in un nuovo trailer di presentazione e alcune immagini che mostrano l'evoluzione del titolo in questione, il quale ha finalmente una data di uscita fissata per il 22 giugno 2021.

Sviluppato da Tuque Games & Wizards Studio e pubblicato direttamente da Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons: Dark Alliance è un interessante action RPG che si basa sulla licenza ufficiale del più celebre dei giochi di ruolo, ambientato nei Forgotten Realms e in particolare nella tundra glaciale di Icewind Dale.

Sfruttando tutti gli elementi tradizionali dell'ambientazione in questione, il gioco è però strutturato su un gameplay con elementi action e possibilità di multiplayer cooperativo, che vede un guerriero, un rogue, un barbaro e un ranger (o uno solo di questi a scelta del giocatore, nel caso di single player) esplorare Icewind Dale e affrontare numerose minacce.

I personaggi in questione sono Drizzt Do'Urden e i suoi leggendari compagni, ovvero Catti-brie, Bruenor e Wulfgar, impegnati contro alcuni dei più iconici mostri e creature del bestiario di Dungeons & Dragons, come giganti del ghiaccio, Beholder, White Dragons e vari altri.

Qualcosa di più concreto possiamo vederlo con i nuovi materiali distribuiti oggi: il trailer di presentazione ufficiale e le nuove immagini, quest'ultime con varie scene di gameplay che vedono i protagonisti impegnati in vari combattimenti.

Annunciato nel "lontano" 2019, Dungeons & Dragons: Dark Alliance è ormai quasi pronto e si presenta come un interessante misto tra action ed elementi RPG classici, che pone il combattimento, con i diversi stili associati alle classi dei personaggi, al centro dell'azione insieme alla cooperazione tra giocatori.