AMD Ryzen PRO 5000 Series Mobile, i nuovi processori AMD per laptop aziendali

Con la serie di processori mobile AMD Ryzen PRO 5000 Series Mobile, l'architettura Zen 3 a 7 nanometri è finalmente pronta per il debutto nel mondo dei laptop per uso aziendale o comunque professionale, laddove i numeri di vendita si fanno sempre più alti a causa sia del tramonto della classica postazione di lavoro con PC da scrivania, accelerato in questi mesi dalla pandemia e dalla spinta allo smart working, sia dall'evoluzione continua dei laptop ora più potenti, più efficienti e più leggeri. Abbastanza da far valere il vantaggio di una tastiera, di uno schermo più grande e di una connettività superiore rispetto a dispositivi come i tablet.

I vantaggi dell'architettura Zen 3 I nuovi processori per il settore business basati su architettura Zen 3 I processori Zen 3 della famiglia Cezanne, come le controparti desktop forti di incrementi notevoli in termini di prestazioni ed efficienza, sono già in circolazione da qualche tempo e contano sia modelli di fascia estrema, capitanati dal Ryzen 9 5980HX, sia modelli limitati a un TDP 15W tra i quali troviamo i 3 modelli su cui sono state costruite le altrettante varianti della famiglia Ryzen PRO 5000 Series Mobile. Quest'ultima infatti è composta dal Ryzen 3 PRO 5450U, dal Ryzen 5 PRO 5650U e dal Ryzen 7 PRO 5850U, tre processori a 7 nanometri da 15W che risultano rispettivamente identici, in quanto a caratteristiche, al Ryzen 3 5400U da 4 core e 8 thread, al Ryzen 5 5600U da 6 core e 12 thread e al Ryzen 7 5800U da 8 core e 16 thread. Godono quindi dei medesimi miglioramenti in funzione della longevità della batteria che, già salita notevolmente con i Ryzen PRO della serie 4000, aumenta ulteriormente arrivando a far registrare, con il Ryzen 7 PRO 5850U, 17.5 ore di autonomia con il test MobileMark 2018. Non male considerando che si parla di 16 ore per il decisamente meno potente Ryzen 7 PRO 4750U e di poco più di 7 ore per l'orma surclassato Ryzen 8 PRO 3700U. Restano inoltre le ottime prestazioni multicore delle CPU Zen 3 che AMD ha fatto valere sul Core i8-1185G7 della serie Tiger Lake, con picchi del 65% di vantaggio in Cinebench R20 e Passmark 10. Certo, per la serie Tiger Lake parliamo di un processore di punta che si ferma a 4 core e 8 thread, ma anche di una CPU che consuma di più, nonostante la dotazione inferiore. È vero che monta anche la nuova grafica Intel Xe e svetta sul Ryzen 7 5850U PRO di tre punti percentuali nel test single thread di Cinebench R20, ma deve comunque piegare il capo di fronte al rapporto tra consumi e potenza bruta dei processori Ryzen PRO, forti degli stessi vantaggi dei modelli pensati per laptop da gioco e da creator.