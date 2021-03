Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il provato

Un anno e qualche mese. Questo è il tempo intercorso tra il primo annuncio e la nostra prova di Dungeons & Dragons: Dark Alliance . Il titolo fu mostrato in pompa magna durante i Game Awards del 2019 e da allora pochissime informazioni sul prodotto di Tuque Games e Wizards of the Coast erano arrivate fino a noi. Spesso, in situazioni del genere, il silenzio radio vuol dire una cattiva salute del gioco o un reset dei lavori a causa di qualche situazione impedente o problema insormontabile. In questo caso invece, si tratta di pura e semplice volontà di lavoro, per non alzare eccessivamente le aspettative. Quello che ci siamo trovati davanti è un titolo sorprendentemente più d'impatto di quello che ci si potesse immaginare. Vi raccontiamo le nostre impressioni preliminari su Dungeons & Dragons; Dark Alliance nel nostro provato.

Avventure ad Icewind Dale

L'obiettivo di Tuque Games e Wizards of the Coast è semplice: riportare in vita con una nuova veste le avventure di Drizzt Do'Urden e la sua compagnia nei Forgotten Realms. L'idea poi, è quella di compiere questa impresa coinvolgendo il maggior numero e tipo di giocatori, evitando di abbracciare solo i fan più affezionati. Per questo motivo dunque, il gioco si inserisce in un genere, quello degli action RPG coop in terza persona, che attualmente è sicuramente uno dei più popolari nel mercato. Nel farlo però, sfrutta una serie di caratteristiche che come vedremo lo rendono molto peculiare e intrigante. A livello narrativo, vi lancerà all'interno della gelida tundra di Icewind Dale, per sconfiggere i mostri che la infestano in quella che è una lotta contro l'oscurità ma anche contro la sorte. Riuscire a sconfiggere le avversità che si frapporranno tra voi e il vostro obiettivo sarà il principale motore dell'avventura. Dungeons & Dragons: Dark Alliance è però un titolo che punta molto sul gameplay, sulle sinergie con i compagni d'armi e sul crescente livello di sfida che sulla narrativa dura e pura.

Dungeons & Dragons Dark Alliance: alcune delle creature che affronterete

Ed è proprio partendo da questo punto chiave che va letta la costruzione dell'ecosistema di gioco. Non vi sarà una classica divisione tra storia e attività secondarie, ma il vostro modo di giocare verrà gestito all'interno di un hub di gioco (accessibile sia in singolo sia dai vostri alleati quando sarete assieme) in cui programmare ogni azione e poi successivamente imbarcarsi nelle varie attività. NPC con cui interagire (fabbro, vendors, ecc.), ma anche la mappa per scegliere la vostra prossima destinazione e tanti piccoli segreti si celeranno in questo hub che ci ha colpito sia per l'intuitività della navigazione (poco dispersivo, facile da comprendere e veloce da esplorare) che per il numero di attività da svolgere al suo interno.

Una volta sistemata la logistica dei vostri personaggi, sarà il tempo di decidere il da farsi. Dungeons & Dragons: Dark Alliance unisce perfettamente due mondi: quello delle campagne del gioco pen & paper e quello di videogame recenti come Monster Hunter. Avremmo potuto citare MMO per garantirvi una similitudine efficace su quanto sia importante il loot e il completare attività per ottenerlo, ma per quanto visto, tante idee ci hanno ricordato alcune peculiarità del titolo Capcom. In Monster Hunter, la preparazione a una caccia, l'affrontare un determinato nemico per ottenere un set di armi e armature ma anche l'avanzamento della storia, ruotano tutti attorno a precisi meccanismi, sinergie con gli alleati e alla capacità di gestione delle battaglie già nell'hub di gioco, tutti elementi che ci sono tornati utili anche in questo caso. In Dungeons & Dragons: Dark Alliance dovrete cacciare i mostri da Icewind Dale, scegliendo quale missione affrontare, tra normali o dungeon più complessi sempre per ottenere nuovo loot, cacciando mostri differenti e cercando di affrontare al meglio le situazioni che le mappe e gli avversari potrebbero celare.