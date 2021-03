Marvel's Avengers: 60 fps sia su PS5 che Xbox Series X|S, arriva la conferma

Marvel's Avengers girerà a 60 fps sia su PS5 che su Xbox Series X|S: lo ha confermato Jurjen Katsman, fondatore di Nixxes, team di sviluppo che ha collaborato alla realizzazione del gioco per le piattaforme next-gen.

Il dubbio derivava dalle informazioni ufficiali fornite da Square Enix, che non parlavano esplicitamente di 60 fps sulle console Microsoft per Marvel's Avengers, feature invece descritta in maniera chiara per la versione PlayStation 5.

Stando a questi ultimi dati, il gioco utilizzerà una risoluzione dinamica su tutte le piattaforme, sebbene su PS5 si parli anche di checkerboard rendering per i 4K della modalità ad alto frame rate.