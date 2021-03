Hood: Outlaws & Legends, John the Brawler presentato con un trailer

Hood: Outlaws & Legends si mostra con un nuovo trailer, dedicato stavolta a John the Brawler: si tratta di uno dei personaggi che potremo selezionare nel titolo PvPvE sviluppato da Sumo Newcastle.

Dopo il Ranger e l'Hunter, scopriamo dunque un'altra delle classi disponibili nel gioco, in uscita il 10 maggio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

John è appunto un brawler, un combattente forte e inarrestabile che impugna un martello da guerra e affronta i propri avversari preferibilmente a viso aperto, utilizzando anche una devastante Ultimate chiamata, non a caso, Wrath, ira.

Hood è un gioco di rapine multigiocatore che unisce combattimenti, furtività e strategia. Dovrete formare una squadra di fuorilegge per rubare i tesori a un governo oppressivo conosciuto come The State, in una rivisitazione cruda e oscura della leggenda di Robin Hood.

Si tratta di un gioco PvPvE che mette una contro l'altra due squadre da 4 giocatori intente a portare a termine la stessa audace rapina, in un'ambientazione piena di guardie controllate dall'IA. Potrete usare diverse meccaniche di gioco e funzionalità per aiutare i compagni di squadra e ostacolare i giocatori rivali.

L'obiettivo principale è il furto dello scrigno del tesoro da una fortezza di The State, ma per trovarlo e portarlo via con voi dovrete giocare di squadra e pianificare tutto a dovere. Il mondo in cui è ambientato il gioco è realistico, con interazioni e conseguenze credibili.