AMD FidelityFX Super Resolution nel 2021 su PC, a seguire su PS5 e Xbox Series X|S

AMD FidelityFX Super Resolution sarà disponibile su PC nel corso del 2021: lo ha confermato Scott Herkelman, CVP & GM presso AMD Radeon, senza però fornire una data di lancio precisa.

Particolarmente attesa anche su PS5 e Xbox Series X|S, la risposta al DLSS di NVIDIA non arriverà già a marzo, come suggerivano alcuni rumor, ma a quanto pare i lavori procedono bene. Nonostante ciò, c'è ancora bisogno di tempo perché tutto sia pronto.

"Crediamo di potercela fare per quest'anno, ma al tempo stesso c'è ancora molto lavoro da fare", ha detto Herkelman. "Dobbiamo assicurarci che la qualità dell'immagine sia ottimale, che il sistema possa scalare da diverse risoluzioni e, al tempo stesso, che gli sviluppatori di giochi siano contenti del risultato."

È interessante notare come la tecnologia AMD non punti a utilizzare il machine learning, a differenza del DLSS di NVIDIA. "Non hai bisogno del ML per farlo, ci sono vari modi e li stiamo valutando", ha aggiunto Herkelman.

"Ciò che conta di più è quello che vogliono fare gli sviluppatori di giochi, perché arrivare a un punto in cui si obbliga qualcuno a lavorare in un certo modo non sarebbe un buon risultato", ha concluso il responsabile di AMD.

Per saperne di più su cosa sia e come funzioni questa tecnologia, date un'occhiata al nostro speciale su AMD FidelityFX Super Resolution.