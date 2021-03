AMD FidelityFX Super Resolution su PS5 e Xbox Series X: quali sono i vantaggi?

Durante la presentazione della nuova scheda grafica Radeon RX 6700 XT, AMD ha annunciato l'imminente arrivo dell'attesissima tecnologia FidelityFX Super Resolution. Si tratta di un equivalente del tanto amato Deep Learning Super Sampling (DLSS) di Nvidia per il mercato PC. La novità più importante è che presto questo algoritmo basato su machine learning arriverà anche sulle console di nuova generazione, oltre che su tutta la linea di schede video AMD della serie 6000. Stando alle ultime informazioni diffuse in rete, sarebbero proprio le console Sony e Microsoft le responsabili del ritardo della FidelityFX Super Resolution, in quanto AMD vuole portare questa funzione contemporaneamente su tutte le piattaforme RDNA2. Playstation 5 e Xbox Series X/S hanno dannatamente bisogno di questa tecnologia per poter sfruttare al massimo i loro chip personalizzati di AMD ed ottenere un perfetto bilanciamento tra qualità visiva, risoluzione e frequenza di fotogrammi. Andiamo dunque ad ipotizzare quali potrebbero essere i vantaggi della FidelityFX Super Resolution su PS5 e Xbox Series X/S .

Se attivato, questo algoritmo basato sul machine learning permette di renderizzare i fotogrammi ad una risoluzione superiore, partendo da una decisamente più bassa. Supponiamo che vogliate giocare in 4K, ma non avete sufficiente potenza di calcolo per farlo. La FidelityFX Super Resolution utilizzerà i fotogrammi renderizzati in 720p o 1080p e tramite il machine learning effettuerà un upscale in 4K . Con la giusta ottimizzazione la differenza visiva tra un 4K nativo e quello generato dalla FidelityFX Super Resolution è veramente minima e quasi impercettibile. Non vogliamo scendere troppo nei dettagli sul funzionamento della FidelityFX Super Resolution, perché non è lo scopo principale di questo articolo. Spiegato il suo funzionamento base infatti, d'ora in poi tratteremo questa tecnologia come "It works like magic", proprio come disse Steve Jobs riguardo lo schermo multi-touch del primissimo iPhone. D'altronde, pur non conoscendo i complessi algoritmi ed altre funzioni utilizzate per dare vita a questo intricato procedimento di machine learning, si può facilmente capire il suo enorme vantaggio sia per il mercato PC che quello console legato sopratutto al mondo del gaming.

Il problema della risoluzione

Le risoluzioni più popolari e diffuse per i TV e monitor

Durante la presentazione di Playstation 5 e Xbox Series X, sia Sony che Microsoft hanno evidenziato come queste due macchine riescano a riprodurre i videogiochi con una risoluzione 4K. Dopotutto non potevano rinunciare all'appena citato obiettivo, quando già le console Playstation 4 Pro e Xbox One X puntavano a soddisfare questa particolare esigenza. Purtroppo però, sia le macchine di metà generazione scorsa che Playstation 5 e Xbox Series X stanno faticando a mantenere la risoluzione 4K già con i primissimi giochi usciti al lancio. Con l'avanzare delle tecnologie di sviluppo e l'utilizzo delle risorse di calcolo per ampliare il videogioco sotto altri aspetti tecnici, è probabile che tale trend continui (o addirittura peggiori) durante l'arco dell'intera generazione. In poche parole: Playstation 5 e Xbox Series X non hanno una potenza sufficiente per garantire la risoluzione 4K senza dover necessariamente rinunciare ad altri dettagli o diminuire la frequenza di fotogrammi.

La parola chiave di ogni generazione di console è sempre stata "ottimizzazione". Avendo tutte le macchine lo stesso hardware è sempre stato possibile dedicare sufficienti risorse per ottimizzare il software in maniera ottimale, affinché possa essere riprodotto al meglio su ogni console. Contrariamente a quanto accade nel mercato PC, le console hanno sempre avuto una resa migliore a parità di potenza del PC, proprio grazie all'ottimizzazione effettuata. È così che già Playstation 4 Pro e Xbox One X utilizzavano una risoluzione dinamica e tecnologie di upscale per simulare una risoluzione 4K che difficilmente riuscivano a raggiungere nativamente. Le stesse tecniche sono state poi riprese con Playstation 5 e Xbox Series X per dedicare le risorse di calcolo ad altre tecnologie come il Ray Tracing e l'aumento della frequenza dei fotogrammi. La triste verità che ormai tutti conosciamo è la seguente: la risoluzione elevata consuma una quantità spropositata di potenza di calcolo per dare un relativo vantaggio in termini visivi. Volendo mantenere i 60 fotogrammi al secondo ed il Ray Tracing attivo, la risoluzione è la prima ad essere diminuita utilizzando le tecnologie citate poco fa.