Hood: Outlaws & Legends, il trailer del Ranger rivela le abilità del personaggio

Hood: Outlaws & Legends è tornato a mostrarsi in video in occasione della IGN Fan Fest 2021, con un trailer dedicato al Ranger che rivela le abilità del personaggio.

In uscita il 7 maggio, Hood: Outlaws & Legends ci catapulterà in un'Inghilterra medievale alternativa, in cui bande criminali si oppongono a un governo tiranno.

Nell'ambito di un'esperienza PvPvE, avremo il compito di affrontare con alcuni compagni un'altra squadra di personaggi e al contempo le guardie controllate dall'intelligenza artificiale, provando a rubare per primi un forziere pieno di tesori.

Il Ranger si ispira proprio a Robin Hood, è dotato di capacità stealth e di un arco con cui può eliminare i nemici in maniera silenziosa, liberando eventualmente il campo per gli altri componenti del team.

Le partite di Hood: Outlaws & Legends saranno insomma dominate da strategia e collaborazione, il che dovrebbe penalizzare le collaborazioni improvvisate e i giocatori inclini a lavorare in solitaria.