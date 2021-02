Marvel's Avengers su Xbox Series X|S: risoluzione superiore a PS5, 60 fps in dubbio

Marvel's Avengers arriverà anche su Xbox Series X|S il mese prossimo, e Square Enix ha pubblicato una tabella che rivela una risoluzione superiore a PS5 ma anche un grosso dubbio sui 60 fps.

Facciamo un passo indietro: ieri il publisher ha rivelato i miglioramenti e le differenze di Marvel's Avengers su PS5 rispetto a PS4, citando in maniera esplicita le due modalità grafiche disponibili, una a 4K con checkerboard e 60 frame al secondo, l'altra con 4K nativi e 30 fps.

Ebbene, nel caso di Xbox Series X si parla di un'unica modalità a 4K nativi e con "frame rate migliorato", ma non vengono citati appunto i 60 fps, che potrebbero quindi mancare fra le opzioni. O magari è stato implementato un frame rate sbloccato che tuttavia non raggiunge i 60 fotogrammi.

Su Xbox Series S la risoluzione reale sarà invece di 1440p, anche in questo caso senza un'indicazione chiara dei 60 fps bensì unicamente la riga che parla di un frame rate migliorato rispetto a Xbox One.

Probabilmente dovremo attendere il 18 marzo per capire esattamente come stanno le cose sulle due piattaforme next-gen, e se per caso gli sviluppatori siano stati in grado di ottenere i 4K reali a 60 fps su Xbox Series X senza però citarli esplicitamente.