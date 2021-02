Marvel's Avengers su PS5, ecco i miglioramenti e le differenze rispetto a PS4

Marvel's Avengers debutterà a breve su PS5 (e Xbox Series X|S), così Square Enix ha pensato bene di pubblicare una tabella con tutti i miglioramenti tecnici e le differenze rispetto alla versione PS4 del gioco.

Disponibile dal 18 marzo, l'edizione PlayStation 5 di Marvel's Avengers includerà un matchmaking cross-platform e due differenti modalità grafiche: una a 4K reali e 30 fps e l'altra a 4K con checkerboard e 60 fps.

I caricamenti del gioco saranno notevolmente più veloci e sarà possibile godere di tutta una serie di feature extra: texture ad alta risoluzione, distruttibilità superiore di vestiti e armature, effettistica migliorata e feedback aptico.

La tabella, che potete vedere in calce, fa riferimento in questo caso unicamente alla versione PlayStation 5: per conoscere tutti i dettagli del gioco su Xbox Series X|S dovremo aspettare ancora qualche giorno.

Nel frattempo, in attesa di Hawkeye, date un'occhiata al nostro speciale dedicato all'arrivo di Kate Bishop in Marvel's Avengers.