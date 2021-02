Marvel's Avengers: data di lancio e trailer per PS5 e Xbox Series X|S

Square Enix ha annunciato ufficialmente con uno story trailer next-gen l'arrivo di Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X|S. Il celebre gioco action con i supereroi della Marvel arriverà nativamente sulla nuova generazione di console il prossimo 18 marzo 2021.

Dopo una lunga attesa, finalmente il publisher giapponese è pronto ad annunciare quando sarà pubblicata la patch di Marvel's Avengers pensata per sfruttare pienamente tutte le capacità di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Lo farà con due nuove Operazioni, una dedicata a Kate Bishop e l'altra a Hawkeye, due letali arcieri che entreranno nel cast del gioco. Questi personaggi sembrano, al momento, piuttosto potenti, dato che saranno in grado di abbinare una potenza d'attacco notevole a capacità curative da non sottovalutare.

Marvel's Avengers è disponibile per PS4, Xbox One, Google Stadia e PC. L'upgrade next-gen sarà gratuito per tutti coloro che già possiedono il gioco sulla console di vecchia generazione della medesima famiglia.