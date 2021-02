Marvel's Avengers: trailer di Occhio di Falco: Futuro Imperfetto, la nuova Operazione

Durante il War Table di oggi Square Enix ha presentato il trailer della nuova Operazione di Marvel's Avengers: Occhio di Falco: Futuro Imperfetto. Clint Barton, ovvero Hawkeye, sarà il nuovo eroe post-lancio e arriverà con un'Operazione dedicata: Futuro Imperfetto. Occhio di Falco sarà messo a disposizione il 18 marzo 2021 in contemporanea con la patch PS5 e Xbox Series X|S di Marvel's Avengers.

Abbiamo incontrato per la prima volta Clint nell'Operazione dedicata a Kate Bishop, AIM allo scoperto, dove lo ha salvato da un'imponente cospirazione di AIM che coinvolgeva la manipolazione del tempo. Operazione Hawkeye: Futuro Imperfetto è il capitolo 2 della stagione 1, in cui possiamo approfondire le conseguenze del Tachyon Project e confrontarci con un possibile futuro in cui ogni speranza è vana.

Clint Barton è l'Hawkeye originale: tiratore senza pari, maestro spadaccino e amante dei cani. Clint è apparso per la prima volta nel n. 57 di Tales of Suspense (1954) e ha esordito con il n. 1 di Hawkeye (1983) nella sua prima serie a fumetti dedicata. Dalle umili origini eroiche in una compagnia circense che gli ha insegnato a maneggiare arco e spada, alla vita come combattente del crimine che opera dal suo appartamento di New York, fino a diventare un agente segreto dello SHIELD, e, infine, un membro degli Avengers, il riconoscimento, la fiducia e l'amicizia degli eroi più potenti della Terra sono merito delle sue abilità e della sua devozione alla giustizia.

Tuttavia, nonostante le straordinarie capacità e la fiducia che i suoi compagni ripongono in lui, non sempre Clint ha creduto di apportare un contributo significativo alla squadra dagli incredibili e sovraumani poteri degli Avengers. Nella storia di Futuro Imperfetto, ispirata alla serie Marvel Comics Vecchio Occhio di Falco e alla trama di Hawkeye (2012) "My Life as a Weapon", affronterai insieme a Clint un pericoloso viaggio verso la Terra del futuro, avventurandoti in un nuovo bioma conosciuto come Terre Desolate per ritrovare Nick Fury, ora scomparso, affrontare il malvagio Maestro e salvare il mondo. Sapevi che anche Lucky, il suo aiutante a quattro zampe, prenderà parte a questa operazione?

Mentore e amico fidato di Kate Bishop, Clint condivide con la sua pupilla alcune abilità. Tuttavia, i due combattono in modo diverso, ognuno con il proprio stile. Se, da una parte, l'abilità con l'arco di Clint non è seconda a nessuno nell'universo Marvel, dall'altra, abbiamo tratto ispirazione dal suo periodo di Ronin per plasmarne le abilità di spada e fare di lui un eroe abile in attacchi ravvicinati e a distanza.

Mentre Kate saetta sul campo di battaglia in un turbinio di colpi senza fine contro più nemici, Clint è un tenace cacciatore, che, con colpi potenti e precisi, abbatte i nemici uno alla volta, fino all'ultimo. L'abilità intrinseca Quick Reflex (Riflesso rapido) di Clint gli consente di schivare gli attacchi nemici scoccando frecce sorprendentemente veloci. L'abilità Dead Eye (Centro perfetto) gli consente di centrare l'obiettivo su un unico nemico, aumentando i danni e la reazione con frecce taglienti. Con Ranger's Momentum (Impeto del ranger), puoi raggiungere immediatamente i nemici e colpire i loro punti deboli.

Le Heroic di Clint sono costituite da tre tipi diversi di frecce. L'Assault Heroic utilizza le Nightstorm Arrows (Frecce tempesta): scoccale in aria per far precipitare proiettili e decimare i nemici in alcune aree del campo di battaglia. Altrettanto importante è la Support Heroic con le Recovery Arrows (Frecce recupero) per liberare nanobot che si raggruppano attorno agli alleati vicini e ne ripristinano la determinazione. L'Ultimate Heroic con le Hunter's Arrows (Frecce predatore) è un proiettile guidato da intelligenza artificiale che guizza attraverso il campo di battaglia e trapassa gli obiettivi. Progredendo con il gioco, potrai scagliarne due in una sola volta, aggiungere cariche esplosive o concentrare i danni su nemici scelti. Puoi contare sulle Hunter's Arrows (Frecce predatore) per infliggere un assalto aereo con danni pari a una pioggia di frecce, colpendo tutti i nemici in battaglia, anche quelli fuori dal campo visivo di Clint.