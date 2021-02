New World: data di uscita rimandata di nuovo per l'MMO di Amazon

In un nuovo annuncio non sorprendente, Amazon svela che la data di uscita del suo MMO, New World, è stata rimandata. Il gioco online era previsto inizialmente per l'agosto dello scorso anno, ma è stato poi rimandato alla primavera 2021: chiaramente questo nuovo periodo era incerto. La data di uscita di New World è ora il 31 agosto 2021.

Gli sviluppatori hanno affermato: "Stiamo lavorando duramente per il completamento delle feature end-game e crediamo che sia importante includerle sin dal lancio. Queste caratteristiche non saranno pronte entro il periodo primaverile che abbiamo precedentemente comunicato. Per tale motivo, abbiamo deciso che la nuova data di uscita di New World è il 31 agosto 2021".

Hanno poi continuato affermando: "Con questo tempo aggiuntivo, saremo in grado di introdurre sostanziali miglioramenti al gioco, senza mettere da parte la pulizia dell'intera opera, prima che le spiagge di Aeternum siano aperte al mondo." Il team di New World continuerà a supportare la versione Alpha del gioco nei mesi a venire e aggiungeranno dei server europei il 30 marzo 2021.

Una closed beta di New World sarà disponibile a partire dal 20 luglio: se avete preordinato il gioco, avrete modo di accedervi. All'interno della beta ci sarà modo di provare nuove funzioni come le spedizioni (per un massimo di cinque giocatori) e le battaglie 20 contro 20, oltre che una nuova area di end-game chiamata "Ebonscale Reach".

La data di uscita di New World è quindi fissata al 31 agosto 2021: speriamo che il team di sviluppo riesca a completare i lavori in tempo e non sia costretto a rimandare ancora il gioco. Il "ritardo", per ora, è di circa un anno, ma siamo certi che i fan preferiscano avere tra le mani un prodotto completo e non ricolmo di bug e povero di contenuti.

Noi abbiamo già avuto modo di provare New World: potete leggere il nostro articolo qui.