New World, il provato

Dopo l'esordio molto sottotono di Crucible, Amazon Game Studios ci riprova e punta su un progetto più grande e già noto al pubblico: il MMORPG New World. Non è la prima volta che lo proviamo o se ne parla tuttavia, a dispetto di piani all'apparenza molto chiari e ben definiti che volevano il gioco pronto per una pubblicazione ben definita, c'è stato un lungo anno di silenzio - e un'altrettanto estesa fase di closed alpha - che ha spostato la data di uscita da maggio ad agosto. Una notizia non troppo sorprendente, considerato il difficile periodo dovuto alla pandemia, ma New World è un progetto con più ombre che luci, costellato da continui cambi di rotta e un annuncio datato ormai 2016 che non lascia spazio alle migliori speranze. Ancora meno se, per l'ennesima volta, il team di sviluppo ha optato per spostare la data di lancio a un non meglio precisato periodo del 2021 dividendola in due fasi: prima una beta in primavera, poi il gioco completo.

Certo, guardando il sito ufficiale e prestando attenzione a tutte le dichiarazioni degli sviluppatori ne emerge una serie di contenuti volta a rendere più avvincente l'esperienza soprattutto nella fase centrale e finale, nonché a migliorare in generale il gameplay. Ciononostante è difficile lasciare da parte la sensazione che lo sviluppo stia procedendo alla cieca, senza bussola e pronto a cambiare direzione al minimo alito di vento. L'ha dimostrato lo stesso Crucible (sviluppato da un team diverso ma sempre sotto l'egida Amazon Game Studios), che a dispetto delle buone premesse si è rivelato un gioco senza particolari guizzi il cui ingresso in un mercato già abbastanza saturo non è stato dei più memorabili. Un destino analogo potrebbe toccare a New World, che a sua volta cerca terreno fertile in un ambiente dov'è difficile radicarsi specie se consideriamo le sue ambizioni.