New World rinviato da Amazon al 2021, l'MMO non è ancora pronto per il lancio

New World è stato nuovamente rinviato da Amazon, stavolta alla primavera del 2021: evidentemente l'ambizioso MMO non è ancora pronto per il lancio.

Dopo il nuovo video e le nuove immagini, New World avrebbe dovuto fare il proprio debutto fra poche settimane, il 25 agosto, e già si trattava di una data rielaborata per via dell'emergenza sanitaria.

Sembra tuttavia sia stato il feedback raccolto durante l'alpha test a spingere Amazon a prendersi un bel po' di tempo in più, probabilmente per evitare un secondo flop dopo Crucible, subito abbandonato dai videogiocatori.

"Vogliamo assicurarci che i giocatori più appassionati possano contare su ricchi contenuti per la campagna e l'endgame mentre esplorano il mondo di Aeternum", ha dichiarato il director Rich Lawrence.

"Desideriamo che gli utenti si sentano completamente immersi nel gioco, e so che il nostro studio ci tiene alla qualità e alla solidità del gameplay: ciò richiede tempo extra per far sì che tutto sia come vogliamo prima del lancio."