New World, nuovo video e nuove immagini per l'MMO di Amazon

Amazon ha pubblicato un nuovo video e diverse nuove immagini di New World, il suo ambizioso MMO in arrivo su Steam a fine agosto. Il video è incentrato sul sistema di crafting e di progressione del personaggio, due elementi fondamentali in ogni MMO che si rispetti, mentre le immagini mostrano la vastità e la complessità del mondo di gioco.

Tutti coloro che prenoteranno New World da Steam o da Amazon potranno accedere alla beta prevista per il 23 luglio. Il gioco, rimandato a causa dei rallentamenti legati all'emergenza COVID-19, è previsto per fine agosto.

Nella nostra anteprima di New World parliamo di un gioco estremamente ambizioso da parte di Amazon, quello che potrebbe far decidere al colosso di Bezos se continuare o meno nel mondo dei videogiochi dopo il flop di Crucible, un gioco praticamente morto dopo pochi giorni dal lancio.

La taglia e le ambizioni di New World, però, sono ben altre e speriamo che lo studio sia in grado di rispettare le tante aspettative. Ce la farà?