Crucible è praticamente morto, numero di utenti a tre cifre per lo sparatutto Amazon

Crucible è praticamente morto: lo sparatutto prodotto da Amazon conta ormai pochissimi utenti online, tanto da non essere capace di racimolarne trecento di picco.

Dopo la rimozione di due modalità a pochi giorni dal lancio, continua dunque la crisi del gioco, che non è evidentemente riuscito a far breccia e sta pagando un conto parecchio salato per le mancanze sul fronte del marketing.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Crucible, allo shooter di Relentless Software mancano elementi di grande importanza e il matchmaking lascia a desiderare.

A ciò inoltre si aggiunge un roster di personaggi irrimediabilmente anonimi e la presenza di un'unica mappa utilizzabile per le varie modalità presenti (originariamente!) nel pacchetto.

Insomma, è strano che un colosso come Amazon abbia partorito un progetto con gambe così deboli, ma è proprio così che sono andate le cose. Rimane da capire cosa accadrà nelle prossime settimane, perché una chiusura dei server sarebbe clamorosa.