Crucible, continua la crisi del gioco Amazon: rimosse due modalità a pochi giorni dal lancio

Crucible continua la sua crisi, con il gioco Amazon che perde anche due modalità dal proprio gameplay, rimosse a sole tre settimane dall'uscita del gioco per consentire agli sviluppatori di concentrare meglio i propri sforzi.

Il team Relentless Studios ha riferito, dunque, che le modalità di gioco Harvester Command e Alpha Hunter verranno rimosse da Crucible, per consentire agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente su Heart of the Hives, che si è dimostrata essere di gran lunga la modalità più popolare e giocata finora.

Al di là del danno procurato ai contenuti del gioco con una manovra del genere, la questione può essere considerata preoccupante perché non è una mossa che viene decisa a cuor leggero e segnala una situazione di emergenza in cui gli sviluppatori devono cercare di tentare il tutto per tutto per salvare il salvabile.

A tre settimane dal lancio, Crucible sembra già ampiamente abbandonato dai videogiocatori, con una quantità di utenti registrati come attivi su Steam al momento decisamente bassa, pur essendo un titolo free-to-play sostenuto anche da un buon marketing. Dopo il picco registrato nella giornata successiva al lancio, il gioco è praticamente sparito dalla top 100 di Steam, decisamente non un buon segnale.

In ogni caso, il team si sta concentrando anche sulle richieste dei giocatori, aggiungendo chat vocale, una funzione per arrendersi e un modo per gestire i giocatori che si allontanano dalla tastiera, inoltre sono in corso i lavori anche per il miglioramento di frame-rate e matchmaking.

Durante questi lavori, il gioco rimarrà in fase di pre-season, con ulteriori aggiornamenti che sono posticipati rispetto alla correzione dei problemi attualmente rilevati. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Crucible.