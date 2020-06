Madden NFL 21: EA cambia idea ed estende la propria versione dello "smart delivery"

In queste ore EA ha cambiato idea rispetto allo "smart delivery" di Madden NFL 21. Il colosso dell'intrattenimento, infatti, ha deciso di prolungare l'upgrade gratuito, da queste parti chiamato "Dual Entitlement", fino all'uscita del nuovo capitolo del simulatore di Football Americano.

Nonostante sia una delle caratteristiche più interessanti della nuova generazione, non tutti i publisher sembrano apprezzare lo Smart Delivery, ovvero quell'aggiornamento gratuito che dovrebbe trasformare un gioco per Xbox One in uno per Xbox Series X. Se CD Projekt RED ha detto che lo sfrutterà sicuramente per Cyberpunk 2077, altre compagnie sembrano più restie, come per esempio Electronic Arts.

Durante la presentazione del nuovo Madden NFL 21, infatti, EA ha detto che il gioco supporterà questa iniziativa, chiamata poi Dual Entitlement, ma solo per un periodo limitato. Inizialmente, infatti, solo coloro che avrebbero acquistato Madden NFL 21 entro il 31 dicembre 2020 potevano richiedere l'upgrade gratuito alla versione next-gen. Ma solo se lo avessero fatto entro il 31 marzo 2021.

Una scelta che deve aver attirato un po' di critiche da parte dei videogiocatori, che hanno costretto l'azienda a ritrattare la sua scelta: la possibilità di effettuare l'upgrade gratuito ora sarà disponibile "per tutta la stagione di Madden 21, fino alla pubblicazione di Madden NFL 22".

Ancora non capiamo la necessità di mettere un termine ad una simile iniziativa, ma perlomeno EA ha deciso di prolungare il periodo nel quale sarà possibile fare l'upgrade. Nella speranza che anche FIFA 21 possa seguire il medesimo esempio.

Cosa ne pensate? Saranno in tante le aziende che non sfrutteranno questo genere di iniziativa?