Madden NFL 21 supporterà lo smart delivery di Xbox Series X solo fino a dicembre

C'è un po' di confusione intorno a come Electronic Arts supporterà lo smart delivery di Xbox Series X. La compagnia, infatti, non ha mai annunciato quali saranno i piani per gli "upgrade" dei suoi giochi. Per esempio, nonostante sia stato detto che Madden NFL 21 supporterà gratuitamente lo smart delivery, in realtà scopriamo che quasta "promozione" varrà solo per chi compra il gioco prima del 31 dicembre 2020 e cambia la console prima del 31 marzo 2021.

Nei giorni scorsi Electronic Arts ha parlato di upgrade gratuiti dei giochi PS5 e Xbox Series X, ma non ha definitivamente chiarito quale sarà la sua politica in merito. Ubisoft e CD Projekt RED, per esempio, hanno detto che i loro giochi otterranno le patch migliorative per PS5 e Xbox Series X gratuitamente. EA ha detto che lo smart delivery sarà supportato gratuitamente in Madden NFL 21, ma sembra essersi scordata di un dettaglio.

Questa "promozione" sarà valida per tutti coloro che acquisteranno il gioco prima del 31 dicembre 2020 e comunque passeranno a Xbox Series X entro il 31 marzo 2021. Cosa succederà dopo quelle date non possiamo saperlo, ma resta tutto molto fumoso. Speriamo che EA chiarisca la sua posizione durante l'EA Play Live, un vento che si terrà a giugno 2020.

Cosa ne pensate?