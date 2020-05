WhatsApp: presto lo si potrà usare su più dispositivi, in modo simile a Telegram

Ad oggi è possibile utilizzare WhatsApp sul proprio smartphone, oppure su PC tramite WhatsApp Web, ma in questo secondo caso il telefono deve comunque essere connesso ad internet. I limiti sono evidenti, e perdurano da anni: ma presto sarà possibile utilizzare WhatsApp anche su altri dispositivi.

A scoprire la nuova funzione tra i file dell'app ci hanno pensato i ragazzi di WABetainfo, all'interno della beta per Android più recente. Una stringa recita letteralmente "Usa WhatsApp su un altro dispositivo". Il tutto preluderebbe all'arrivo di un utilizzo simile a quello disponibile ormai da anni già su Telgram, altro sistema di messaggistica istantanea da sempre in competizione con WhatsApp.

Chiaramente bisognerà capire come funzionerà la nuova feature, ma è bene ricordare che è presente anche la voce "effettua il logout su tutti i dispositivi". Forse la società sta davvero pensando ad un'estensione in grande, magari tramite il numero di cellulare "ancorato" a un determinato account di WhatsApp. Resta da capire come verranno gestite le sessioni, e soprattutto quando verrà rilasciata al pubblico la nuova possibilità (è plausibile pensare ad un rilascio già nei mesi estivi).

Torneremo ad aggiornarvi sulla questione non appena in possesso di nuove informazioni; per ora è opportuno ricordare il potenziamento delle videochiamate su WhatsApp.