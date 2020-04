WhatsApp: videochiamate fino ad 8 persone, come sbloccare la funzione su Android e iOS

WhatsApp supporta finalmente le videochiamate fino ad otto persone presenti nello stesso momento: questa funzione era stata anticipata da una recente Beta di WhatsApp degli ultimi giorni, ma finalmente la funzione sembra pronta per il suo rilascio graduale in tutto il mondo. Vediamo dunque le informazioni che dovete conoscere, e anche come ottenerla.

In un periodo difficile come questo, legato alla pandemia da coronavirus, è normale che sempre più utenti siano interessati alle videochiamate, anche e soprattutto per vedere i propri amici e parenti a distanza. Di qui il potenziamento di WhatsApp, con una nuova funzione che sposta il limite delle videochiamate ad otto presenze. Il rollout ufficiale è già cominciato nelle ultime ore; per avviare una videochiamata di gruppo su WhatsApp è sufficiente agire all'interno di un gruppo di partecipanti, oppure avviare una videochiamata con un proprio contatto e poi aggiungere manualmente gli altri sei.

Ma come ottenere la nuova funzione di WhatsApp su Android e iOS? Per quanto riguarda i device di Apple, è sufficiente mettere in download l'ultima versione dell'App. Su Android il Google Play Store attende ancora di essere aggiornato, dunque potete agire manualmente e mettere in download la più recente versione dell'app dal sito ufficiale di WhatsApp.

La lotta alle videochiamate infuria negli ultimi giorni: Mountain View ha confermato che a breve renderà disponibile gratis per tutti Google Meet; e intanto Facebook Messenger Rooms è pronto ad offrire live chat fino a 50 presenze nello stesso momento.