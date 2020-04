WhatsApp Beta: videochiamate potenziate fino ad 8 partecipanti, i dettagli

WhatsApp ha rilasciato la sua nuova beta per Android e iOS, che fornisce così qualche informazione in più circa i futuri aggiornamenti per una delle app più utilizzate al mondo per la messaggistica istantanea (e non solo). In particolare, a breve verranno potenziate le videochiamate.

Con la nuova WhatsApp Beta, le videochiamate di gruppo supportano ora ufficialmente otto partecipanti; fino a ieri era possibile partecipare in un massimo di quattro presenti. Se dunque avete necessità di effettuare immediatamente una videochiamata con un numero elevato di persone, è opportuno che mettiate in download la beta di WhatsApp per Android numero 2.20.133 e quella per iOS contraddistinta dalla build 2.20.50.25. Tutti i partecipanti devono averla installata; la beta precedente di WhatsApp si era invece scagliata contro la diffusione delle fake news.

Nel prossimo futuro questa funzionalità naturalmente verrà aggiunta alla versione stabile di WhatsApp per Android e iOS, ma le tempistiche non sono note: la fase di test potrebbe durare ancora alcuni mesi, così come poche settimane. Eccovi un video dei nostri colleghi di HDblog.it, così che possiate farvi un'idea delle potenzialità della nuova funzione.