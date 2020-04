WhatsApp contro bufale e fake news: questa limitazione aiuta i server

Di recente WhatsApp ha introdotto sempre più limitazioni per l'inoltro di messaggi: mai come in questo periodo, ha dichiarato la Federconsumatori, la piattaforma di messaggistica istantanea si è riempita di bufale e fake news e sciocchezze simili. Sciocchezze che comunque possono provocare gravi danni, anche agli utenti più coscienziosi.

A causa dell'innumerevole mole di notizie condivise, bufale o fake news che siano, costantemente inoltrate per via del coronavirus, WhatsApp ha iniziato ad accusare i primi problemi per i server della piattaforma. Mark Zuckerberg è dunque intervenuto con due nuove limitazioni: la prima prevede che un contenuto possa essere inoltrato ad una sola persona alla volta, e non direttamente a tutta la rubrica. La seconda esige che un contenuto venga inviato ad un massimo di cinque persone diverse, così da limitare diffusione e condivisioni a profusione di notizie false. Le limitazioni per l'inoltro delle notizie vennero testate per la prima volta in una recente beta di WhatsApp.

Subito dopo l'introduzione di queste due modifiche, i server di WhatsApp hanno cominciato a tirare un sospiro di sollievo (l'ultimo aggiornamento risale alle scorse 48 ore). La speranza è che prima o poi tutti gli utenti inizino ad utilizzare il fact checking prima, durante e dopo l'invio e l'inoltro di contenuti, e di certo questo discorso non vale solo ed esclusivamente per WhatsApp.

Comunque i problemi ai server di servizi e piattaforme, di recente, sono all'ordine del giorno. Basti pensare ai bambini attivi su Fortnite che hanno congestionato la rete italiana giocando a Battaglia Reale.