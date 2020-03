WhatsApp Beta contro le fake news, in prova uno strumento per bloccarne la diffusione

WhatsApp Beta continua ad evolversi e sta attualmente testando uno strumento apposito per il contrasto delle fake news, argomento particolarmente sentito perché in situazioni di crisi globali come quella attuale per il coronavirus tali informazioni false trovano sempre terreno molto fertile in ambito social.



WABetaInfo ha raccolto indizi su questa funzionalità effettuando un po' di datamining a partire dal codice della nuova versione di WhatsApp Beta, la 2.20.94 su Android. Lo strumenti anti-fake news non è ancora disponibile né visibile, ma le tracce di questo sono visibili negli elementi del codice dell'app, a quanto pare.



A dire il vero non sembra trattarsi di uno strumento in grado di bloccare fisicamente la trasmissione di fake news, che sarebbe oltre che complesso da costruire anche probabilmente contrario ai principi della libera espressione. In pratica, con l'attivazione della funzionalità comparirà un'icona a forma di lente d'ingrandimento quando si ricevono messaggi inoltrati. Cliccando su questa, si esegue una veloce ricerca su internet relativa ai contenuti del messaggio, avendo modo di verificare velocemente l'eventuale veridicità del testo o la presenza di fake news.



Tra le ultime funzionalità di WhatsApp Beta ricordiamo la possibilità di eliminare messaggi automaticamente e il Protect Backup, oltre ovviamente alla Dark Mode disponibile ormai da tempo.