WhatsApp, eliminare messaggi automaticamente: la funzione torna nella beta 2.20.83

Che WhatsApp stia lavorando ad una nuova funzionalità per eliminare automaticamente i messaggi non è di certo un segreto: i primi avvistamenti nelle varie beta dell'app risalgono allo scorso anno. E se oggi torniamo a parlarvene, è perché qualcosa è cambiato nella recente beta 2.20.83.

La WhatsApp Beta 2.20.83 riporta all'attenzione in modo evidente la funzione per eliminare i messaggi automaticamente all'interno delle chat degli utenti; si tratta di messaggi ai quali potrà essere impostato un timer per l'autodistruzione, inizialmente nelle chat di gruppo, in seguito (probabilmente) in quelle personali e segrete. Lo hanno scoperto i ragazzi del team di WABetaInfo nelle scorse ore: questi test ora attivi nella beta, chiaramente, lasciano ben sperare per l'arrivo della feature su tutti gli smartphone android con supporto a WhatsApp nei prossimi mesi.

A quanto pare l'utente potrà anche selezionare quanto tempo dovrà passare tra l'invio del messaggio e la sua eliminazione automatica, grazie all'icona di un piccolo orologio accanto al messaggio stesso. Maggiori dettagli arriveranno naturalmente in seguito, e noi vi terremo aggiornati. Vi ricordiamo che dal primo febbraio 2020 WhatsApp non funziona più su diversi smartphone android e dispositivi iOS.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.83 and 2.20.84: what's new?



WhatsApp is working again on the new Delete Messages feature, that will automatically removes messages. New tests include individual chats too!https://t.co/xBzJ8yrTi5



NOTE: This feature will be available in future. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 13 marzo 2020