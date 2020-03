Google Chrome 81 arriva questa settimana: data di lancio e tutte le novità

Tutto è pronto per il lancio di Google Chrome 81, la nuova versione del celebre browser di Mountain View. Rilasciato in versione beta sin dalla fine dello scorso mese, la data di lancio di Google Chrome 81 è attualmente fissata per la giornata di domani, martedì 17 marzo 2020.

Google Chrome 81 raggiungerà i soliti dispositivi: PC Windows 10, naturalmente, e poi Android, Chrome OS, Linux e macOS. Le novità che verranno introdotte sono tante, e tutte meritevoli di attenzione: per esempio il supporto all'NFC per il browser web su dispositivi mobile, in modo che possa fornirvi informazioni dalla scansione di dispositivi nella vita reale, direttamente dal web. La nuova API Web NFC potrà essere sfruttata nelle mostre dei musei, nella gestione degli inventari, per la scansione di badge delle conferenze, e in molte altre situazioni: ovunque sia presente la tecnologia NFC, insomma.

Google Chrome 81 punterà molto anche sulla Realtà Aumentata. WebXR e la nuova API Hit Test permetteranno alle app web di posizionare più facilmente gli oggetti virtuali in punti del mondo reale, chiaramente sfruttando la fotocamera del dispositivo utilizzato. E da ultimo Google ne approfitterà per apportare tutta una serie di correzioni e fix per i bug attualmente presenti nel suo web browser, su tutti i dispositivi. Prima di salutarci vi suggeriamo un altro discorso degno di attenzione: di recente Google ha imposto un ban a tutte le app legate al Coronavirus nel suo Google Play Store.