WhatsApp dall'1 febbraio non funziona più su diversi modelli iOS e Android

WhatsApp a partire da oggi 1 febbraio 2020 non funzionerà più su diversi modelli di smartphone Android e iOS. Si tratta principalmente di vecchi modelli, che non saranno più supportati dall'app di messaggistica di Facebook. Come annunciato da tempo, WhatsApp ha deciso di tagliare il supporto con alcuni dei device più vecchi ancora in circolazione. Come riportato dal sito ufficiale dell'app di messaggistica di Facebook, WhatsApp supporta e consiglia l'uso dei seguenti dispositivi:

In altre parole telefoni non più in commercio, ma ancora molto diffusi come l'iPhone 4S, potranno ancora ricevere e inviare messaggi, ma WhatsApp potrebbe in qualunque momento fermare o limitare le funzionalità dell'app.



Una decisione inevitabile, che WhatsApp giustifica con la necessità di garantire la sicurezza di tutti i suoi utenti, cosa che i software più vecchi, spesso non più supportati dagli stessi produttori, non possono più garantire.