One Piece omaggia Kobe Bryant in questa fanart

La scomparsa di Kobe Bryant è ancora bruciante: una delle leggende dell'NBA si è spenta in seguito ad un incidente in elicottero, assieme a sua figlia, come ormai ben saprete. Il destino sa essere crudele; ma il mondo non dimenticherà Kobe Bryant. E questa fanart di One Piece punta a rendere omaggio all'atleta scomparso.

Kobe Bryant era velocissimo, imprevedibile, inarrestabile una volta partito all'attacco sul campo di basket. Per questo motivo l'artista ProfessorGemini ha deciso di rendergli omaggio sfruttando Rufy Cappello di Paglia, il protagonista di One Piece, impossibile da fermare; soprattutto impossibile da fermare una volta partito all'assalto con il suo attacco Gear Fourth Black Mamba. Trovate l'immagine poco più avanti, in calce a quest'articolo; non ci sentiamo di commentarla oltre, perché parla da sé. Per fortuna che esistono fan di questo tipo, e passioni in grado di sposarsi perfettamente in un unico risultato.

Passando a temi più sereni: il nuovo capitolo del manga di One Piece dovrebbe debuttare a momenti in Giappone, e noi torneremo a parlarvene non appena possibile. Voi, però, ricordare di tenere d'occhio Manga Plus: qui vengono pubblicati tutti i nuovi appuntamenti con l'opera di Eiichiro Oda, in formato gratuito e, soprattutto, legalmente.