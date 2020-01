My Hero Academia, un omaggio a Kobe Bryant da Kohei Horikoshi

La recentissima scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia durante un volo in elicottero ha rattristato il mondo intero; l'impatto mediatico della vicenda, tra l'altro, è stato devastante, fino a coinvolgere persino Kohei Horikoshi dall'altra parte del mondo, il creatore del manga My Hero Academia da sempre attento al mondo dello sport e alla cultura pop.

Kohei Horikoshi ha deciso di rendere omaggio a Kobe Bryant con un disegno, uno sketch postato su Twitter che subito ha suscitato tanti consensi quanta tristezza. Izuku, come potete vedere dall'immagine riportata poco più avanti, indossa non un paio di scarpe qualsiasi, ma le Nike Zoom Kobe. Si tratta di accessori molto costosi e noti in ambito NBA, che arrivano tranquillamente anche a 500 dollari per paio.

Il riferimento a Kobe Bryant è stato immediatamente notato dai fan di My Hero Academia. Non ci sembra ci sia molto altro da commentare sulla vicenda, che ricorda quanto la vita sia incerta e fragile per ciascuno di noi.