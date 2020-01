Dead Cells: The Bad Seed, il DLC ha una data di uscita secondo il Microsoft Store

Siamo in attesa di un annuncio ufficiale su Dead Cells: The Bad Seed, il nuovo DLC dell'ottimo metroidvania di Motion Twin, ma intanto è spuntata una verosimile data di uscita sul Microsoft Store che ha anticipato i canali ufficiali.



In base a quanto riferito sullo Store in questione, Dead Cells: The Bad Seed è in arrivo l'11 febbraio 2020. La data in effetti tornerebbe con le informazioni emerse in precedenza, che parlavano di febbraio, o in generale del primo trimestre del 2020.



Secondo la pagina del Microsoft Store, dunque, il nuovo DLC sarebbe in arrivo l'11 febbraio al prezzo di 4,99 dollari. All'interno di The Bad Seed, oltre a nuovi elementi di gameplay, si trovano due nuovi biomi, ovvero The Swamp e The Arboretum, presumibilmente un'ambientazione paludosa e una coperta di vegetazione.



Dead Cells ha riscosso un ottimo successo su PC, console e piattaforme mobile, dunque l'arrivo di un altro DLC a espanderne i contenuti, a quasi due anni di distanza dalla sua uscita originaria, è sicuramente una notizia da accogliere positivamente.