Fortnite: i guadagni dei pro player in Europa superano quelli degli americani

I pro player più noti al mondo, si sa, guadagnano cifre da capogiro. E quando si parla di guadagni nel settore dominato non solo dal gaming, ma da Fortnite Battaglia Reale nello specifico, pare che l'asticella si alzi ancora più in alto. Ma quanto guadagnano davvero questi ragazzi? In media,in Europa molto più degli americani.

Un analista e allenatore di Fortnite Capitolo 2, Arcane, ha stilato una classifica in base ai dati raccolti prima in Nord America e poi in Europa: si tratta di una media annua basata su competizioni minori, di certo non eclatanti e note come la Fortnite World Cup. I pro player europei guadagnano più di quelli americani: in America ai primi tre posti si piazzano infatti UnknonwArmy1x (35.000 dollari), Khanada (26.150 dollari) e SEN Aspect (20.400 dollari). In fondo alla classifica c'è thwifo, con i suoi 15.150 dollari.

Ma passiamo ad esaminare la situazione dei pro player di Fortnite Capitolo 2 in Europa: i primi tre posti recano cifre di 52.350 dollari (NGR benjiyfishy), 37.750 dollari (Kiryache32) e 25.600 dollari (COOLER aqua). All'ultimo posto i 18.850 dollari di NRG MrSavegeM. Sembra sia corretta almeno una considerazione finale, da annotare a margine: in Europa Epic Games spende più denaro nei premi dei tornei, rispetto al Nord America.