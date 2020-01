One Piece su Netflix, una serie TV girata dal vivo con attori in carne e ossa è in produzione

One Piece è destinato a diventare una serie TV su Netflix, girata dal vivo con attori in carne e ossa, destinata ad essere composta da dieci episodi, come confermato nelle ore scorse su Twitter.



Nel messaggio che vedete riportato qui sotto, pubblicato da Weekly Shonen Jump ma scritto originariamente da Eiichiro Oda in persona, evidentemente coinvolto in prima linea con il progetto. A quanto pare, gli accordi sono stati raggiunti per una prima stagione, che sarà appunto composta da dieci episodi, anche se non è ancora chiaro di cosa si tratti di preciso.



Presumibilmente, dovrebbe trattarsi di un adattamento in forma di serie TV della stessa storia classica del manga e dell'anime, ma è possibile anche che Netflix - evidentemente coinvolta direttamente nella produzione - decida per qualche variazione, o una compressione notevole della storia, considerando da quanto va avanti ormai il manga.



A dire il vero le prime notizie su un adattamento del genere per One Piece risalgono a qualche anno fa, con Oda che si era dimostrato entusiasta di questo esperimento. La cosa fa pensare che il mangaka sia effettivamente coinvolto in prima persona nella scrittura della sceneggiatura e nella produzione, considerando che aveva riferito in precedenza di voler lavorare a tale progetto prima di diventare "troppo vecchio" per farlo.





Season 1 of ONE PIECE's Live-Action series will have 10 episodes. Netflix will be involved in its production. pic.twitter.com/ytnAD9M8uw — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) January 29, 2020