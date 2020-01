Bookbound Brigade, la recensione

L'inventiva degli italiani Digital Tales incuriosisce già dalla sinossi: quando il furto di un antico tomo getta nel caos il mondo letterario, un mix strampalato di eroi delle fiabe e dei miti di ogni dove si uniscono per ritrovarlo. Per scrivere questa recensione di Bookbound Brigade e trovare tutte le abilità base di avanzamento ci siamo stati sopra più di una dozzina di ore; intravediamo appena ora l'atto finale, ma non è da molto che ci sentiamo maestri della sua curva di apprendimento. D'altronde, Bookbound Brigade è un titolo ambizioso che trae la sua ispirazione da prodotti altrettanto coraggiosi, non mainstream, certamente non semplici da digerire in virtù di un livello di sfida che rimette continuamente il giocatore al proprio posto, senza mai farlo sentire al di sopra del gameplay stesso. Un buon numero di idee accompagnano un level design intricato ma abbastanza diretto, in cui avanzamento e navigazione nei mondi di gioco - per quanto di matrice più metroid che vania - sono tutto sommato lineari, dipendenti dall'aver acquisito o meno una delle sedici abilità base, apprese secondo un pattern di narrazione definito. Lineari non vuol dire semplici: la conformazione della mappa è minimale, gli elementi della legenda non raccontano molto le zone e buona parte del backtracking è affidato alla memoria e alla capacità del singolo di memorizzare le strade e i passaggi. E utilizzare le tante abilità.

Essere abili

Cominciamo dalle abilità perché sono proprio loro le protagoniste di Bookbound Brigade. Al netto di una certa affinità di personaggio, in cui ognuno degli 8 personaggi letterari controllabili (Re Artù o Dracula, esempio) ha una coppia di skill in linea con il proprio retaggio, il titolo propone quattro macro-ambientazioni, dallo stile grafico piacevole e a tratti anche ispirato, in cui avanzare da sinistra verso destra fino al punto in cui si acquisisce una nuova mossa ma si è di fronte a un ostacolo apparentemente insormontabile.

Il miglioramento appena acquisito servirà per proseguire in un altro mondo; ci si troverà quindi costretti - guidati dal narratore - a tornare all'hub centrale per avanzare proprio in quel punto dove prima ci si era fermati, sbloccando al contempo anche quel backtracking dormiente delle aree già visitate, papabili quindi di una nuova visita per prendere i tesori precedentemente irraggiungibili. È un flusso che funziona: avanzare è divertente e non appena si prende dimestichezza con i labirintici dungeon, la mappa pian piano acquista senso, logica e forma a patto di non demordere a fronte di un backtracking che talvolta - e forse troppo - manda seriamente in confusione anche chi ha masticato parecchi titoli analoghi. Nonostante il copione sia noto sin dalle primissime ore - prendi personaggio, ottieni abilità, supera il blocco - il titolo regge bene, mantenendo su buoni livelli l'attenzione del giocatore e rendendo il percorso di crescita costellato di discrete soddisfazioni, specialmente con i boss più ostici.

Un difetto, o per meglio dire un consiglio che vogliamo dare ai talentuosi ragazzi di Digital Tales è proprio sul sistema di ricompensa, o collezionabili: a patto di digerire che la crescita dei singoli personaggi e delle migliorie è appannaggio, banalmente, della spesa dell'esperienza accumulata battendo nemici e rompendo casse, il sistema di ricompense non incentiva particolarmente tutto il backtracking necessario a recuperarli nella mappa. Troverete personaggi non giocanti lungo il tragitto (tutti appartenenti a questo e quel racconto o opera) e ognuno di loro vi chiederà di trovare un oggetto, nascosto in un tesoro sparso da qualche parte. Per quanto siano simpatici i dialoghi, il sistema di quest è ridotto all'osso e presto la caccia all'oggetto diviene un elemento di passaggio: se durante l'avanzamento ci si imbatte negli oggetti bene, altrimenti si lasciano lì, magari per sempre.