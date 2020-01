Nintendo vince la causa contro il Mario Kart reale per turisti, risarcimento da mezzo milione

Nintendo ha vinto la causa contro una compagnia che aveva organizzato una sorta di riproduzione di Mario Kart reale su strada, senza avere però la licenza di utilizzare nomi e riferimenti ufficiali al gioco, arrivando a un risarcimento notevole.



Nintendo, come sappiamo, non ha mai la mano leggera quando si tratta di difendere i diritti sulle proprietà intellettuali. In questo caso a farne le stese è stato Mari Mobility, una compagnia che ha organizzato un servizio turistico che consente di utilizzare dei kart reali per viaggiare su strada.



I riferimenti a Mario Kart erano evidenti, anche se la compagnia in questione ha cercato di salvarsi scrivendo "Non legato a Nintendo" sui veicoli, pensando in questo modo di mettersi al riparo dal lungo braccio dei legali Nintendo.



Non è andata bene: la causa è stata vinta da Nintendo, che aveva inizialmente richiesto 10 milioni di yen di risarcimento (circa 92.000 dollari). Ironia del destino, Mari Mobility è ricorsa in appello e non solo ha perso nuovamente, ma ha anche peggiorato la sua posizione, ritrovandosi con una multa da 50 milioni di yen (circa 458.000 dollari) da pagare.