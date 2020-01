Minecraft è primo nella classifica vendite del decennio per quanto riguarda le nuove IP nel Regno Unito

Minecraft è risultato essere il gioco più venduto nell'ultimo decennio sul mercato del Regno Unito, per quanto riguarda la classifica delle nuove proprietà intellettuali uscite in tale arco di tempo e comprensive degli eventuali seguiti ma non degli spin-off.



Minecraft è uscito nel 2009 ma la sua versione retail è arrivata solo nel 2013 nel Regno Unito, dunque il risultato è stato raggiunto in verità nell'arco di sette anni. Inaspettatamente, Microsoft è l'unico publisher presente con due titoli nella top ten dei giochi più venduti del decennio nel Regno Unito, risultato raggiunto con Minecraft, appunto, e Kinect Sports.



Particolarmente notevole è il risultato ottenuto da The Last of Us e L.A. Noire perché in entrambi i casi si tratta di giochi singoli che non hanno avuto seguiti, anche se nel caso del primo sono conteggiate anche le vendite della versione Remastered..



Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti del decennio nel Regno Unito, per quanto riguarda le vendite retail delle nuove proprietà intellettuali dell'ultimo decennio:

Minecraft (Microsoft/Sony/Nintendo) Destiny (Bungie/Activision Blizzard) Zumba Fitness (505 Games) Watch Dogs (Ubisoft) Kinect Sports (Microsoft) The Last of Us (Sony Interactive Entertainment) Dead Island (Koch/Deep Silver) L.A. Noire (Take 2/Rockstar Games) Dishonored (Bethesda) Titanfall (EA)