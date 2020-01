PS Plus febbraio 2020, ecco i giochi PS4 gratis del mese

PS Plus vedrà l'arrivo a febbraio 2020 di tre nuovi giochi PS4, scaricabili gratis dagli abbonati al servizio Sony, dunque si tratta di una novità interessante rispetto ai soliti due giochi normalmente messi a disposizione.



Si tratta dunque di Bioshock The Collection, di The Sims 4 e Firewall Zero Hour, tutti e tre disponibili a partire dal 4 febbraio 2020.



Bioshock The Collection è la raccolta comprendente BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, proposti in versione rimasterizzata a 1080p e con tutti i contenuti usciti in seguito al lancio originale. The Sims 4 è il più recente capitolo della celeberrima simulazione di vita da parte di EA Maxis, disponibile in questo caso nella sua versione base per PS4. Infine, Firewall Zero Hour è un gioco per PlayStation VR, che può essere giocato solo con la periferica in questione, che mette in scena scontri multiplayer in stile sparatutto tattico 4v4.



Per la prima volta abbiamo dunque a che fare con tre giochi gratis per PS4, che saranno dunque disponibili nella prima settimana del mese prossimo, da martedì 4 febbraio 2020, con la contestuale rimozione dei giochi gratuiti attuali di PS Plus per gennaio 2020, ovvero Uncharted: The Nathan Drake Collection e di Goat Simulator.