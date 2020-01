PlayStation diventa sexy su Instagram con la cosplayer Liz Katz e le sue forme

Liz Katz ha fatto un omaggio ai fan di PlayStation con la sua nuova foto su Instagram che la ritrae con addosso una felpa ufficiale dedicata alla console Sony, tirata su in modo da mostrare le notevoli doti estetiche che la caratterizzano.



Katz, il cui cognome somiglia curiosamente all'esclamazione che sovviene guardando la foto in questione, è una cosplayer alquanto attiva su Instagram ma in questo caso, invece di interpretare un personaggio particolare, ha deciso di strizzare l'occhio ai videogiocatori con questo capo d'abbigliamento a tema PlayStation, ma soprattutto con il "DualShock" che emerge sotto la maglia, probabilmente.



Inutile dire che l'apprezzamento è stato unanime, portando lo scatto a ben 66.118 like, ordinaria amministrazione per una modella che ha 1,1 milioni di follower su Instagram.



C'è da dire che si tratta di una felpa veramente interessante, in effetti, caratterizzata da linee semplici e piuttosto eleganti, con il logo PlayStation classico e la scritta "Japan 1984" sopra.