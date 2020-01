Windows 10, il problema di Esplora Risorse è risolto con il nuovo aggiornamento

Windows 10 ha un problema fastidioso causato da un bug a Esplora Risorse, che è rimasto nel sistema operativo dall'aggiornamento di novembre 2019 fino ad ora, con la soluzione che dovrebbe essere arrivata definitivamente con il recente update cumulativo.



L'aggiornamento di novembre 2019 per Windows 10 non aveva apportato particolari novità e funzioni aggiuntive, bensì una grande quantità di correzioni e aggiustamenti in grado di migliorare la stabilità del sistema, ma evidentemente provocando anche un bug piuttosto grave e fastidioso al File Explorer.



Il bug in questione è stato rilevato da diversi utenti e impediva di scrivere all'interno della barra di ricerca di Esplora Risorse. Tra l'altro il problema non consentiva nemmeno di copiare e incollare il testo nella search bar, perché disattivava la possibilità di utilizzare il tasto destro del mouse in tale area.



Il problema è rimasto lì per due mesi fino a oggi: con l'aggiornamento KB4532695, infatti, il bug dovrebbe essere stato definitivamente risolto. Dunque si raccomanda caldamente il download dell'aggiornamento cumulativo di Windows 10 per non incappare più nel problema in questione.