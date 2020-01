PlayStation Store, la Promozione della Settimana propone un nuovo sconto

È iniziata la nuova Promozione della Settimana su PlayStation Store , in questo caso tutta dedicata a Mortal Kombat 11 e ai suoi DLC, ovviamente per quanto riguarda PS4. Nella fattispecie, la Promo della Settimana propone i seguenti titoli a prezzo scontato:

Mortal Kombat 11 è considerato un ottimo capitolo per il celebre picchiaduro di NetherRealm e recentemente ha ottenuto anche un aggiornamento molto interessante: da dicembre è infatti possibile giocare in multiplayer con crossplay tra PS4 e Xbox One con la patch 1.13.



Nei giorni scorsi è stato pubblicato anche Joker come nuovo personaggio aggiuntivo per il cast dei combattenti. Il celebre villain di Batman può essere scaricato dai possessori del Kombat Pack, dunque se siete interessati considerate l'acquisto del pacchetto, anch'esso a sconto con la Promo della Settimana su PS Store.