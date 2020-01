PlayStation Plus febbraio 2020, i giochi PS VR tornano nella line-up per sempre?

PlayStation Plus offrirà a febbraio 2020 non due ma tre giochi differenti, fra cui finalmente un titolo per PS VR: Firewall Zero Hour.



Non un prodotto qualsiasi, insomma, bensì uno dei migliori sparatutto disponibili per PlayStation VR. Un ritorno, quello della realtà virtuale nel catalogo di PS Plus, che segna finalmente un cambio di passo per il servizio Sony.



Dopo l'eliminazione dei giochi per PlayStation 3 e soprattutto PS Vita dalla line-up, effettuata a partire dallo scorso marzo, l'abbonamento ha infatti riservato agli utenti due soli giochi mensili, sebbene di qualità e blasone mediamente superiori rispetto al passato.



L'aggiunta di un terzo titolo, appunto per il visore PlayStation VR, lascia dunque pensare all'intenzione di arricchire l'abbonamento ed effettuare un ultimo rilancio strategico del dispositivo per la realtà virtuale, che arriva in concomitanza con prezzi mai così bassi e competitivi.



La presenza di almeno un gioco gratuito ogni mese servirà insomma a tenere alto l'indice di gradimento di PlayStation Plus e al contempo promuovere le vendite di PS VR, fungendo anche da solido trampolino per consentire ai giocatori di sperimentare questo tipo di esperienza per la prima volta senza fare investimenti ingenti.



Tecnicamente ottimo, molto coinvolgente e perfetto per promuovere l'uso dell'Aim Controller, Firewall Zero Hour si pone come un titolo perfetto per veicolare questo tipo di messaggio, rilanciando l'entusiasmo verso una periferica che ad oggi si pone probabilmente come quella di maggior successo nell'ambito della realtà virtuale, con i suoi cinque milioni di unità vendute.



La mossa di Sony è quella giusta? I giochi per PS VR diventeranno un appuntamento fisso su PlayStation Plus? E chi ancora non ce l'ha, fra di voi, valuterebbe l'acquisto del visore anche sulla base di questa offerta? Parliamone.