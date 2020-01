PlayStation Plus, gennaio 2020 con Uncharted e Goat Simulator

Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator approdano nella line-up di PlayStation Plus per il mese di gennaio 2020.

PlayStation Plus vede l'arrivo a gennaio 2020 di due nuovi giochi per PS4 che gli utenti abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator.



Anche in questo caso si tratta di prodotti parecchio diversi: da una parte abbiamo la raccolta rimasterizzata della trilogia originale di Uncharted, la serie action adventure che ha portato Naughty Dog a godere della sua attuale fama; dall'altra un titolo nato per scherzo, che tuttavia ha conquistato tantissimi giocatori grazie alla sua incredibile follia.

Uncharted: The Nathan Drake Collection Uncharted: The Nathan Drake Collection raccoglie in un'unica soluzione i tre episodi della trilogia originale di Uncharted, forti di una grafica rimasterizzata e di una serie di ottimizzazioni realizzate appositamente per il debutto su PlayStation 4 grazie al lavoro di Bluepoint Games.



Uncharted: Drake's Fortune, il capitolo originale del 2007, è quello che trae maggiore vantaggio dalla riedizione: alcuni spigoli tecnici risultano smussati, mentre il passaggio a una risoluzione più alta e a un frame rate più fluido conferiscono all'avventura d'esordio di Nathan Drake un maggiore impatto visivo.



Caratteristiche che ritroviamo naturalmente anche in Uncharted 2: Il Covo dei Ladri e in Uncharted 3: L'Inganno di Drake, insieme a soluzioni narrative sempre più coinvolgenti e cinematografiche, nonché a sequenze originali e ispirate come la lunga camminata nel deserto, una serie di scontri a fuoco impegnativi, sezioni platform ed enigmi sempre più interessanti.



Mancano le modalità multiplayer, è vero, ma parliamo in generale di una raccolta di grandissimo valore, specie per chi non si è ancora cimentato con il franchise targato Naughty Dog e aspettava uno sconto (o la gratuità!) per poter recuperare il tempo perduto prima di lanciarsi su Uncharted 4: Fine di un Ladro e L'Eredità Perduta.